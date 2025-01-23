Банки без онлайна исчезнут с украинского рынка — мнение эксперта Сегодня 09:13 — Фондовый рынок

Банки без онлайна исчезнут с украинского рынка — мнение эксперта

Банки без онлайна исчезнут с украинского рынка. Такое будущее ожидает украинскую банковскую систему в условиях ее цифровой трансформации.

За три-четыре года 80−90% клиентов будут обслуживаться онлайн, а для оффлайна останутся современные отделения», — рассказал «Все банки, которые не смогут обслуживать клиентов онлайн, исчезнут. Банки уже становятся финтехами., а для оффлайна останутся современные отделения», — рассказал в интервью ежегодному рейтингу «25 ведущих банков Украины» председатель правления Асвио Банка Евгений Шулика.

Асвио Банк — это сравнительно небольшой быстрорастущий банк.

«Сейчас мы можем принимать быстрые решения, позволяющие нам бежать быстрее конкурентов. В 2025 году мы хотим войти в топ-30, а дальше — в топ-20. Мы уже критически важный банк, но хотим стать системным. Это глобальная цель», — заявил Евгений Шулика.

Банк развивает три разных приложения. amobank — это приложение для физических лиц с классическими сервисами необанка. ASVIO Business — для предпринимателей и юрлиц. «Онбординг для ФЛП занимает всего полторы минуты. В 2025 году имеем цель стать лучшим бизнес-приложением, которое будет драйвером МСБ», — сказал Евгений Шулика.

Третье приложение — ASVIO VIP. «Это имиджевый продукт, цель которого — предоставлять клиентам онлайн настоящий VIP-сервис, к которому они привыкли оффлайн», — отметил банкир.

Фінансовий клуб По материалам:

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