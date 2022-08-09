Банк «Сич» признан неплатежеспособным — Finance.ua

Банк «Сич» признан неплатежеспособным Сегодня 20:10 — Фондовый рынок

Банк «Сич» признан неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО « Банк Сич » к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования по причине нехватки денежных средств.

Об этом говорится на сайте НБУ.

АО «Банк Сич» не уплатило проценты за пользование кредитами рефинансирования за июль 2022 года, нарушив условия Генерального кредитного договора, заключенного между банком и Национальным банком.

Несмотря на наличие ликвидных средств для уплаты процентов за пользование кредитом рефинансирования, Наблюдательный совет и правление банка 29 июля 2022 года приняли решение об их неуплате. Учитывая факт неуплаты процентов за пользование кредитами рефинансирования в соответствии с условиями договора, Национальный банк направил финучреждению требование о необходимости полного досрочного погашения задолженности по кредитам рефинансирования. Однако Наблюдательный совет и правление банка 4 августа 2022 года приняли решение о невозможности выполнения указанного требования ввиду нехватки денежных средств.

Учитывая это, Национальный банк 5 августа был вынужден удовлетворить свои требования за счет находившихся в залоге ценных бумаг. Невыполнение обязательств перед кредитором из-за недостаточной ликвидности является основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.

О Банке «Сич»

Как пишет НБУ, деятельность банка характеризовалась некачественной системой корпоративного управления, неэффективной бизнес-моделью, проведением рисковых операций, что подтверждается убыточной деятельностью и отрицательной динамикой нормативов капитала финучреждения.

Доля финучреждения составила 0,3% от чистых активов платежеспособных банков на 01 августа 2022 года.

Как это повлияет на банковскую систему

Отнесение АО «Банк Сич» к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодняшний день устойчив и платежеспособен.

Возмещение вкладов

Каждый вкладчик Банка «Січ» получит от ФГВФЛ возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 01 июля 2022 года составляет 1 229,7 млн грн.

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