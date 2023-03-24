Банк Англии повысил ставку до 4,25% — Finance.ua

Банк Англии повысил ставку до 4,25%
Комитет по монетарной политике Банка Англии большинством — 7 против 2 — проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентного пункта до 4,25%.
Два участника предпочли сохранение банковской ставки на уровне 4%, сообщил британский центробанк.
Банк Англии ожидает, что глобальный рост будет выше, чем прогнозировалось в февральском отчете о денежно-кредитной политике, а базовая инфляция потребительских цен в развитых экономиках остается высокой.
Читайте также
Комитет по финансовой политике Банка Англии считает, что банковская система Великобритании сохраняет прочный капитал и сильные позиции ликвидности и имеет хорошие возможности для продолжения поддержки экономики в широком диапазоне экономических сценариев, в том числе в период более высоких процентных ставок. По его оценке, банковская система Великобритании остается устойчивой.
Инфляция потребительских цен за двенадцать месяцев упала с 10,5% в декабре до 10,1% в январе, но затем выросла до 10,4% в феврале, что на 0,6 процентных пункта выше, чем ожидалось в февральском отчете.
Инфляция в сфере услуг составила 6,6% в феврале, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем ожидалось во время февральского отчета, но инфляция цен на продукты питания и основные товары была значительно выше прогнозируемой. Большинство неожиданной силы компонента основных товаров объясняется повышением цен на одежду и обувь, которое, как правило, нестабильно и поэтому может оказаться менее устойчивым.
Ожидается, что инфляция значительно снизится во 2 квартале 2023 года до более низкого уровня, чем ожидалось в февральском отчете.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 🧐
Поделиться новостью