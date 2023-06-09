Банду из Хмельницкого будут судить за вымогательство денег у предпринимателей с рынка — Finance.ua

Банду из Хмельницкого будут судить за вымогательство денег у предпринимателей с рынка Сегодня 17:21

В Хмельницком будут судить четырех мужчин, которые занимались вымогательством денег с предпринимателей на рынке. Злоумышленники запугивали потерпевших, угрожали и уничтожали товар. Задержали их в феврале этого года, в настоящее время расследование дела уже завершено.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, банду организовал 32-летний мужчина. К ее деятельности привлек еще троих знакомых по спорту, в возрасте от 20 до 30 лет. Обвиняемые изучали финансовые возможности и связи потерпевших, а затем переходили к угрозам физической расправой и повреждения личного имущества.

«В ходе проведения мероприятий задокументирован факт вымогательства 8 тыс. долларов у отца и сына, занимающихся предпринимательской деятельностью. Пострадавшие вынуждены были отдать 500 долларов, а остальные должны были передать позже», — говорится в сообщении.

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