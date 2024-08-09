Бахрейн открыл рынок мяса птицы и продуктов из него для украинских производителей — Finance.ua
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Бахрейн открыл рынок мяса птицы и продуктов из него для украинских производителей

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Бахрейн открыл рынок мяса птицы и продуктов из него для украинских производителей
Бахрейн открыл рынок мяса птицы и продуктов из него для украинских производителей
Благодаря системной работе Госпродпотребслужбы и МИДа по расширению географии украинского экспорта, Королевство Бахрейн открыло доступ на свой рынок для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него.
Об этом сообщила Госпродпотребслужба.
«На этой неделе МИД совместно с Госпродпотребслужбой открывает для украинских производителей новый рынок в Королевстве Бахрейн. На прошлой неделе мы открыли новый рынок в Боснии и Герцеговине. Открытие двух рынков подряд в разных регионах мира свидетельствует о системной работе, направленной на поддержку украинских экспортеров», — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Открытие двух рынков в течение короткого срока времени — это результат упорного труда, который длился не один месяц, и даже не один год — отметил Сергей Ткачук, Председатель Госпродпотребслужбы, — безопасность продуктов украинского производства уже высоко оценили во многих странах мира и мы делаем все, чтобы возможностей экспорта у украинского производителя каждый день становилось больше».
Сертификат здоровья на экспорт мяса птицы и продуктов из него в Королевство Бахрейн обнародован на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе «Международное сотрудничество» — «Ветеринария и безопасность» — «Сертификаты на экспорт из Украины».
Обращаем внимание потенциальных экспортеров на необходимость обязательного соблюдения требований к ввозу мяса птицы и продуктов из него в Королевство Бахрейн, информация доступна для ознакомления на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе «Требования стран мира» — «Справочная информация по экспорту Королевства Бахрейн».
По материалам:
Finance.ua
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