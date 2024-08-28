Баффет продал акций американского банка почти на миллиард долларов — Finance.ua

Баффет продал акций американского банка почти на миллиард долларов Сегодня 18:47 — Фондовый рынок

Баффет продал акций американского банка почти на миллиард долларов, www.bankrate.com

Инвестор-миллиардер Баффет продал акции Bank of Americ a на 982 млн долл. во время последней продажи.

Об этом сообщает Reuters.

Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета продал еще несколько акций Bank of America за последние несколько дней, выручив 981,9 млн долл., поскольку конгломерат продолжает сокращать свою долю во втором по величине американском кредиторе.

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Отмечается, что с середины июля Berkshire избавился от акций Bank of America на сумму около 5,4 млрд долл. в результате ряда продаж.

Конгломерат продал около 24,7 млн ​​акций кредитора в период с 23 по 27 августа, согласно заявлению, поданному во вторник в регуляторные органы.

В сообщении добавляют, что Баффет, один из самых уважаемых инвесторов в мире, начал инвестировать в Bank of America в 2011 году, когда Berkshire приобрел привилегированные акции на сумму 5 млрдл долл.

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Економічна Правда По материалам:

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