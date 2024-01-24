АЗС сохранили цены на все виды топлива — Finance.ua

АЗС сохранили цены на все виды топлива Сегодня 07:11 — Энергетика

Во вторник, 23 января, по сравнению с понедельником, 22 января, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 28,60 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 53,82 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на 54,16 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС, передают Українські Новини.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 54,16 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 53,82 гривны за литр.

Средние цены газа сохранились на 28,60 гривны за литр.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник, 22 января, по сравнению с пятницей, 19 января, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз, бензин марки «Евро-95» и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 0,6−0,3% до 28,60−54,16 гривны за литр.

УНІАН По материалам:

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