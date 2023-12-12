АЗС снизили цены на все виды горючего — Finance.ua

АЗС снизили цены на все виды горючего Сегодня 19:33 — Энергетика

Во вторник, 12 декабря по сравнению с понедельником, 11 декабря, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз, бензин марки «Евро-95» и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 0,9−1,2% до 34,91 — 55,52 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 снизились на 1,2% с 56,19 грн/л до 55,52 грн/л.

Средние цены на дизельное топливо снизились на 1,2% с 55,02 грн/л до 54,36 грн/л.

Средние цены на газ снизились на 0,9% с 35,24 гривны за литр до 34,91 гривны за литр.

В понедельник, 11 декабря по сравнению с пятницей 8 декабря, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз снизились на 0,2% до 35,24 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 55,02 гривны за литр, на бензин марки Евро-95 сохранились на 56,19 гривны за литр.

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Українські Новини По материалам:

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