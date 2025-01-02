Азиатский СПГ готовится к росту после прекращения транзита газа рф через Украину — Finance.ua

Азиатский СПГ готовится к росту после прекращения транзита газа рф через Украину Сегодня 16:33 — Энергетика

Азиатский СПГ готовится к росту после прекращения транзита газа рф через Украину

Остановка поставок российского природного газа в Европу через Украину, вероятно, усугубит конкуренцию с Азией и приведет к росту цен на альтернативные источники энергии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Украина надеется, что увеличение поставок газа из США и других производителей в Европу сделает цены более приемлемыми, заявил президент Владимир Зеленский. Вторжение россии в Украину в феврале 2022 года повлекло за собой энергетический кризис в Европе, который привел к значительному росту региональных ценовых индексов и международных цен на сжиженный природный газ (СПГ).

«Это еще больше усложнит ситуацию на рынке СПГ», — сказал Скотт Дарлинг, управляющий директор Haitong International Securities, в комментарии для Bloomberg TV в четверг.

«Мы считаем, что в этом году и, возможно, в следующем рынок будет оставаться напряженным. Предложение, особенно для СПГ, ограничено, и мы видим больше рисков роста спотовых цен на СПГ в этом году и в следующем.»

В среду прекратились поставки газа из россии в Европу через Украину, что означает завершение более чем пятидесятилетней истории этого важного транзитного пути.

Хотя этот шаг был ожидаемым после месяцев политических споров, Европе все равно придется заменить около 5% объемов газа, что может привести к более активному использованию запасов, которые уже упали ниже среднего уровня в это время года.

Цены выросли в ожидании остановки поставок: европейский газовый индекс на 2024 год вырос более чем на 50%. Этот рост пока не полностью отражен в стоимости, которая обычно выше для СПГ, на который в значительной степени полагаются такие страны, как Япония и Южная Корея.

Економічна Правда По материалам:

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