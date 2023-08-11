Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине — Finance.ua

Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине Сегодня 09:15

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый провел встречу с азербайджанской делегацией во главе с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым.

Главной темой переговоров были вопросы гуманитарного разминирования Украины и помощь Азербайджана в этом направлении.

В частности, посол заявил об увеличении размера пакета помощи Украине.

«Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством в отпоре агрессии рф. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования. Мы уже взяли на себя политические обязательства по помощи Украине», — заявил Мардалиев.

По его словам, речь идет о четырех направлениях сотрудничества, в которых Азербайджан готов помочь Украине. Речь идет о медико-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших в результате вторжения россии, реабилитации военнослужащих, оказании помощи в энергетическом секторе и послевоенное восстановление Украины.

«Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень, мы говорим о восстановлении инфраструктуры города. Концепция проекта предусматривает восстановление архитектурного центра, спортивного комплекса, строительство нового творческого центра для детей, предоставление медицинского оборудования для госпиталя», — отметил посол.

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