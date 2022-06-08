Айфоны перейдут на USB-C — в ЕС одобрили единый стандарт зарядки для всех гаджетов — Finance.ua
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Айфоны перейдут на USB-C — в ЕС одобрили единый стандарт зарядки для всех гаджетов

Сегодня 23:43Фондовый рынок
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В ЕС пришли к согласию касательно законопроекта, который обяжет производителей ставить во всех смартфонах, планшетах, наушниках и других устройствах одинаковые разъемы, чтобы пользователям было проще.
Новые правила начнут действовать с осени 2024 года, сообщает Reuters.
Все СМИ называют это ударом по Apple. Компания активно выступала против принятия единого стандарта зарядного разъема. По их мнению, предложенные изменения будут препятствовать инновациям на рынке электроники и приведут к огромному количеству электронных отходов.
Кстати, что касается ноутбуков, то им дали больше времени — 40 месяцев после вступления в силу новых правил. То же касается стандартов быстрой зарядки, чтобы пользователи могли заряжать свои устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого адаптера питания.
Предполагается, что новые обязательства помогут потребителям сэкономить на покупках зарядок до 250 миллионов евро в год.
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По материалам: УНІАН
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