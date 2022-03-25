"АвтоВАЗ" переведет всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю — Finance.ua
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"АвтоВАЗ" переведет всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Сегодня 22:25Фондовый рынок
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня — это распространяется на всех работников компании.
Об этом говорится в заявлении компании.
Такое решение объяснили, в частности, «значительным дефицитом поставок электронных компонентов».
Режим 4-дневной рабочей недели будет введен на 3 месяца.
Для сохранения уровня доходов сотрудников руководство АвтоВАЗа обратилось за поддержкой в ​​правительство. По словам компании, средства на поддержку уже выделены.
По материалам: Економічна Правда
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