"АвтоВАЗ" переведет всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю — Finance.ua

"АвтоВАЗ" переведет всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Сегодня 22:25 — Фондовый рынок

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня — это распространяется на всех работников компании.

Об этом говорится в заявлении компании.

Такое решение объяснили, в частности, «значительным дефицитом поставок электронных компонентов».

Режим 4-дневной рабочей недели будет введен на 3 месяца.

Для сохранения уровня доходов сотрудников руководство АвтоВАЗа обратилось за поддержкой в ​​правительство. По словам компании, средства на поддержку уже выделены.

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