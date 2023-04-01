АвтоВАЗ может запустить производство старого Renault Logan — Finance.ua
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АвтоВАЗ может запустить производство старого Renault Logan

Фондовый рынок
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Иранская компания Pars Khodro вела переговоры с российским АвтоВАЗом о производстве Renault Logan первого поколения. Скорее всего, речь шла о совместном производстве автомобиля.
АвтоВАЗ может запустить производство старого Renault Logan
Как известно, Renault Logan первого поколения производился в Иране на заводе компании SAIPA с 2007 по 2018 год под названием Renault Tondar 90. Однако после усиления западных санкций в отношении Ирана, сборка модели прекратилась. В 2020 году SAIPA анонсировала проект P90, в рамках которого планировалось радикально обновить внешность и техническую часть Tondar 90.
В прошлом году проект P90 был передан компании Pars Khodro (дочернее подразделение SAIPA). По предварительной информации, обновленный Logan планируется оснащать 1,5-литровым турбомотором мощностью 112 л.с. от седана SAIPA Shahin или атмосферным 1,6-литровым двигателем ME16 (модернизированный Peugeot EC5), чья мощность может варьироваться от 108 до 115 лошадиных сил.
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По материалам:
MMR
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