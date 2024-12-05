«АвтоВАЗ» будет сокращать производство из-за обвала рубля и уменьшения объемов продаж — Finance.ua

«АвтоВАЗ» будет сокращать производство из-за обвала рубля и уменьшения объемов продаж Сегодня 23:52 — Фондовый рынок

В 2025 году «АвтоВАЗ» может сократить объемы производства автомобилей из-за значительного падения продаж и девальвации рубля.

Об этом пишет forex.ua со ссылкой на заявление президента концерна Максима Соколова, которое публикуют росСМИ.

Он отметил, что уже в начале следующего года компания пересмотрит план производства, ранее включавший выпуск 500 000 автомобилей.

«План в 500 000 автомобилей был утвержден советом директоров на основе ситуации по состоянию на конец октября — начало ноября. Но сейчас ситуация стремительно меняется — к сожалению, в негативную сторону», — подчеркнул Соколов.

В ноябре «АвтоВАЗ» продал 39 583 легковых и коммерческих автомобиля, что на 7,7% меньше по сравнению с октябрем. Практически все главные модели Lada продемонстрировали спад продаж, не считая Lada Largus. К примеру:

Lada Granta — падение на 25,9% (до 14 741 автомобиля);

Lada Vesta — на 10,4% (до 8078 ед.);

Lada Niva Legend — на 17,8% (до 4137 ед.);

Lada Niva Travel — на 20,7% (до 3815 ед.).

«Продажи падают во всех сегментах, и мы готовимся к сложному 2025 году», — добавил Соколов.

Он отметил, что «АвтоВАЗ» оказался в затруднительной ситуации по ряду причин:

девальвация рубля в конце ноября, когда курс доллара на Forex почти достиг 115 рублей;

недоступность автокредитов из-за высокой ключевой ставки Центрального банка рф (21%);

более жесткие условия кредитования.

Вместе с тем руководство компании заявило, что пока не планирует повышать стоимость автомобилей Lada. Однако Соколов отметил, что рост цен на импортные комплектующие из-за девальвации рубля может увеличить себестоимость производства, что в конечном счете может отразиться на ценах.

Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что правительство разрабатывает меры поддержки для «АвтоВАЗа» из-за проблем с обслуживанием кредитной задолженности.

forexclub По материалам:

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