Автор ChatGPT назвал новый девайс Apple вторым «по значимости» после iPhone (видео) — Finance.ua

Автор ChatGPT назвал новый девайс Apple вторым «по значимости» после iPhone (видео) Сегодня 04:42 — Фондовый рынок

В начале февраля прошел долгожданный релиз Apple Vision Pro — гарнитуры смешанной реальности. Большинство обозревателей называют новинку лучшим устройством подобного типа, но о революции говорить рано. Однако глава OpenAI Сэм Альтман считает иначе.

Автор ChatGPT в своей публикации в твиттере назвал новое устройство Аpple «вторым по значимости продуктом в технологическом пространстве». Уступает он только iPhone. Таким образом, он даже признал превосходство яблочных продуктов над собственным чат-ботом.

Стоит заметить, что хоть Apple Vision Pro и открывает множество возможностей, компания просит за устройство внушительные $3500, из-за чего многие считают, что оно вряд ли станет таким же массовым и популярным, как в свое время iPhone.

Однако есть информация, что Apple уже готовит упрощенную версию Vision Pro. Компания нацелена снизить стоимость устройства почти вдвое, чтобы превратить продукт в массовый хит. Эту технологию в Apple по праву считают будущим компьютерной техники.

Напомним, что из себя представляет Vision Pro. Это гарнитура смешанной реальности, позволяющая взаимодействовать с цифровыми медиа, которые интегрированы с реальным миром.

УНІАН По материалам:

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