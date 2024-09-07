Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы: данные за август — Finance.ua

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Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы: данные за август

Технологии&Авто
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Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы: данные за август
Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы: данные за август
В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил более 68%.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 40,8% августовских продаж новых авто, что почти на 2 процентных пункта меньше показателя августа 2023 г.

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Вторым по размеру стал сегмент гибридных авто — 22,3%, в прошлом году им принадлежало 19,3% рынка новых авто.
Доля дизельных авто уменьшилась с 25,8% до 22,1%.
Электромобили охватили 14,3% против 11,8% в августе прошлого года.

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На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто — Mazda CX5;
  • Гибридные — Toyota RAV-4;
  • Дизельные — Renault Duster;
  • Электро — BYD Song Plus;
  • Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

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По материалам:
Finance.ua
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