Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы: данные за август — Finance.ua

Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы: данные за август Сегодня 10:17 — Технологии&Авто

Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы: данные за август

В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил более 68%.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 40,8% августовских продаж новых авто, что почти на 2 процентных пункта меньше показателя августа 2023 г.

Вторым по размеру стал сегмент гибридных авто — 22,3%, в прошлом году им принадлежало 19,3% рынка новых авто.

Доля дизельных авто уменьшилась с 25,8% до 22,1%.

Электромобили охватили 14,3% против 11,8% в августе прошлого года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто — Mazda CX5;

Гибридные — Toyota RAV-4;

Дизельные — Renault Duster;

Электро — BYD Song Plus;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

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