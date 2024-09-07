Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы: данные за август — Finance.ua

Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы: данные за август
В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил более 68%.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Автомобили с каким двигателем предпочитают украинцы
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 40,8% августовских продаж новых авто, что почти на 2 процентных пункта меньше показателя августа 2023 г.
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Вторым по размеру стал сегмент гибридных авто — 22,3%, в прошлом году им принадлежало 19,3% рынка новых авто.
Доля дизельных авто уменьшилась с 25,8% до 22,1%.
Электромобили охватили 14,3% против 11,8% в августе прошлого года.
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На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто — Mazda CX5;
- Гибридные — Toyota RAV-4;
- Дизельные — Renault Duster;
- Электро — BYD Song Plus;
- Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
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