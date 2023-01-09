Автоконцерн Ford ушел из россии — Finance.ua

Автоконцерн Ford ушел из россии Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

Автоконцерн Ford ушел из россии

Американский автоконцерн Ford вышел из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс» по выпуску легких коммерческих грузовиков Ford Transit.

Об этом сообщает « Интерфакс ».

Факт закрытия сделки по выходу Ford из российского СП подтвердили в «Соллерсе», не уточнив подробностей.

Ford объявил о решении продать по номинальной стоимости неконтролирующую долю (49%) в российском СП в конце октября. Условия сделки предусматривают опцион на обратный выкуп части в течение 5 лет.

СП «Соллерс Форд» с середины 2019 года выпускало только легкие коммерческие грузовики Ford Transit в разных модификациях, производство которых остановилось в начале марта 2022 года. До этого американский концерн уже покинул российский рынок легковых автомобилей.

LCV Ford Transit были драйвером роста продаж группы «Соллерс» и пользовались высоким спросом. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 год продажи Ford Transit в россии выросли в 1,5 раза до 20,8 тысячи единиц.

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