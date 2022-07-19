Автогаз продолжает дешеветь, цена обвалилась на 2,5% до 31,82 гривны за литр — Finance.ua

Автогаз продолжает дешеветь, цена обвалилась на 2,5% до 31,82 гривны за литр Сегодня 19:28 — Личные финансы

Во вторник, 19 июля по сравнению с понедельником 18 июля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз снизились на 2,5% до 31,82 гривны/литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 51,49 гривны /литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 56,30 гривны/литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС, передают Українські Новини.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 51,49 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на уровне 56,30 гривны за литр.

Средние цены на газ снизились на 2,5% с 32,65 грн/л до 31,82 грн/л.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник, 18 июля, по сравнению с пятницей, 15 июля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 1,2-1,7% до 32,65 −56,30 грн/литр, а на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 51,49 грн/литр.

Українські Новини По материалам:

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