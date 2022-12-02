Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты — Finance.ua
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Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты

Мир
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Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты
Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты
Путешествовать по Испании станет еще доступнее. Государственные автобусы будут перевозить пассажиров абсолютно бесплатно.
Об этом сообщил испанский министр транспорта и мобильности Ракель Санчес, пишет La Vanguardia.
Таким образом, автобусы, которые курсируют на дальние расстояния, будут бесплатными с 1 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года. Это распространяется на общественный транспорт, входящий в сеть государственных концессий.
Зачем это? По словам министра, испанцы стали часто пользоваться личным транспортом, что отрицательно отражается на экологической ситуации в стране. Поэтому правительственная инициатива по безбилетному проезду в автобусах направлена на снижение выбросов парниковых газов и сохранение семейных сбережений.

Какие автобусы станут бесплатными в Испании в 2023 году

  • Уэска — Лерида
  • Барселона — Уэска
  • Мадрид — Саламанка — Виго
  • Уэска — Украина
  • Мадрид — Фуэнте-дель-Арко — Монестерио — Бадалона
  • Мадрид — Миахадас — Дон-Бенито
  • Мадрид — Хараис-де-ла-Вера
  • Мадрид — Саорехас
  • Мадрид — Касас-Ибаньес — Лас-Лагунас-де-Руйдера
  • Мадрид — Пьедрабуэна — Касас-Ибаньес — Las Lagunas de Ruidera
  • Мадрид — Хаэн
  • Логроньо — Сория — Мадрид
  • Мадрид — Толедо
  • Мурсия — Севилья
  • Мурсия — Валенсия
  • Мадрид — Аликанте
  • Бургос — Поса-де-ла-Саль — Фриас — Бривьеска
  • Мадрид — Гранада — Альмунекар
  • Мадрид — Сарагоса — Барселона
  • Сантандер — Бильбао — Барселона
  • Аликанте — Мурсия
  • Саламанка — Леон — Сантандер
  • Севилья — Малага
  • Ирун — Мадрид
  • Сантьяго-де-Компостела — Хихон — Ирун — Барселона
  • Мадрид — Леон — Хихон
  • Севилья — Саламанка — Ирун
  • Ферроль — Альхесирас
  • Мурсия — Альмерия
  • Мадрид — Гвадалахара
  • Сория — Сарагоса
  • Мадрид — Альмерия
  • Альмерия — Картахена
  • Аликанте — Картахена — Мурсия.
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По материалам:
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