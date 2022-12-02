Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты — Finance.ua

Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты
Путешествовать по Испании станет еще доступнее. Государственные автобусы будут перевозить пассажиров абсолютно бесплатно.
Об этом сообщил испанский министр транспорта и мобильности Ракель Санчес, пишет La Vanguardia.
Таким образом, автобусы, которые курсируют на дальние расстояния, будут бесплатными с 1 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года. Это распространяется на общественный транспорт, входящий в сеть государственных концессий.
Зачем это? По словам министра, испанцы стали часто пользоваться личным транспортом, что отрицательно отражается на экологической ситуации в стране. Поэтому правительственная инициатива по безбилетному проезду в автобусах направлена на снижение выбросов парниковых газов и сохранение семейных сбережений.
Какие автобусы станут бесплатными в Испании в 2023 году
- Уэска — Лерида
- Барселона — Уэска
- Мадрид — Саламанка — Виго
- Уэска — Украина
- Мадрид — Фуэнте-дель-Арко — Монестерио — Бадалона
- Мадрид — Миахадас — Дон-Бенито
- Мадрид — Хараис-де-ла-Вера
- Мадрид — Саорехас
- Мадрид — Касас-Ибаньес — Лас-Лагунас-де-Руйдера
- Мадрид — Пьедрабуэна — Касас-Ибаньес — Las Lagunas de Ruidera
- Мадрид — Хаэн
- Логроньо — Сория — Мадрид
- Мадрид — Толедо
- Мурсия — Севилья
- Мурсия — Валенсия
- Мадрид — Аликанте
- Бургос — Поса-де-ла-Саль — Фриас — Бривьеска
- Мадрид — Гранада — Альмунекар
- Мадрид — Сарагоса — Барселона
- Сантандер — Бильбао — Барселона
- Аликанте — Мурсия
- Саламанка — Леон — Сантандер
- Севилья — Малага
- Ирун — Мадрид
- Сантьяго-де-Компостела — Хихон — Ирун — Барселона
- Мадрид — Леон — Хихон
- Севилья — Саламанка — Ирун
- Ферроль — Альхесирас
- Мурсия — Альмерия
- Мадрид — Гвадалахара
- Сория — Сарагоса
- Мадрид — Альмерия
- Альмерия — Картахена
- Аликанте — Картахена — Мурсия.
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