Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты — Finance.ua

Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты Сегодня 06:49 — Мир

Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты

Путешествовать по Испании станет еще доступнее. Государственные автобусы будут перевозить пассажиров абсолютно бесплатно.

Об этом сообщил испанский министр транспорта и мобильности Ракель Санчес, пишет La Vanguardia

Таким образом, автобусы, которые курсируют на дальние расстояния, будут бесплатными с 1 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года. Это распространяется на общественный транспорт, входящий в сеть государственных концессий.

Зачем это? По словам министра, испанцы стали часто пользоваться личным транспортом, что отрицательно отражается на экологической ситуации в стране. Поэтому правительственная инициатива по безбилетному проезду в автобусах направлена на снижение выбросов парниковых газов и сохранение семейных сбережений.

Какие автобусы станут бесплатными в Испании в 2023 году

Уэска — Лерида

Барселона — Уэска

Мадрид — Саламанка — Виго

Уэска — Украина

Мадрид — Фуэнте-дель-Арко — Монестерио — Бадалона

Мадрид — Миахадас — Дон-Бенито

Мадрид — Хараис-де-ла-Вера

Мадрид — Саорехас

Мадрид — Касас-Ибаньес — Лас-Лагунас-де-Руйдера

Мадрид — Пьедрабуэна — Касас-Ибаньес — Las Lagunas de Ruidera

Мадрид — Хаэн

Логроньо — Сория — Мадрид

Мадрид — Толедо

Мурсия — Севилья

Мурсия — Валенсия

Мадрид — Аликанте

Бургос — Поса-де-ла-Саль — Фриас — Бривьеска

Мадрид — Гранада — Альмунекар

Мадрид — Сарагоса — Барселона

Сантандер — Бильбао — Барселона

Аликанте — Мурсия

Саламанка — Леон — Сантандер

Севилья — Малага

Ирун — Мадрид

Сантьяго-де-Компостела — Хихон — Ирун — Барселона

Мадрид — Леон — Хихон

Севилья — Саламанка — Ирун

Ферроль — Альхесирас

Мурсия — Альмерия

Мадрид — Гвадалахара

Сория — Сарагоса

Мадрид — Альмерия

Альмерия — Картахена

Аликанте — Картахена — Мурсия.

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Телеканал 24 По материалам:

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