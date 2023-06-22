Австрия возобновляет движение беспересадочного вагона Вена — Чоп — Вена: стоимость билетов Сегодня 12:43 — Личные финансы

Австрийские железные дороги возобновили курсирование беспересадочного вагона № 430 Вена — Чоп — Вена, об отмене которого «Укрзализныця» сообщала 20 июня.

Как говорится в Телеграм-канале УЗ, вагон возобновляет движение уже с сегодняшнего дня.

«Благодаря операционным изменениям в распределении подвижного состава Австрийских железных дорог, беспересадочный вагон с сегодняшнего дня возобновит курсирование на маршруте Вена — Чоп (отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28), а с завтрашнего дня — на обратном маршруте Чоп — Вена», — говорится в сообщении.

Расписание движения не изменилось — отправление из Чопа в 03:28, прибытие в Вену в 11:21.

Справка Finance.ua:

20 июня «Укрзализныця» сообщила о неожиданной отмене Австрийской железной дорогой беспересадочного вагона № 430 Чоп — Вена — Чоп для проведения технического обслуживания подвижного состава. Возобновление движения прогнозировалось с 4 июля на маршруте Вена — Чоп и с 5 июля в обратном направлении;

беспересадочный вагон международного сообщения Вена — Чоп — Вена начал курсировать с 24 апреля. Стоимость билетов составляет 1730 грн.

УНІАН По материалам:

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