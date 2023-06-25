Австрия внезапно отменила беспересадочный вагон из Украины в Вену — Finance.ua

Австрия внезапно отменила беспересадочный вагон из Украины в Вену Сегодня 18:13 — Фондовый рынок

Движение беспересадочного вагона № 430 Чоп — Вена — Чоп отменено до начала июля, сообщает « Укрзализныця ».

«Коллеги из австрийских железных дорог сообщают о срочной отмене с 20 июня беспересадочного вагона № 430 Чоп — Вена — Чоп для проведения технического обслуживания подвижного состава. Следовательно, возобновление движения запланировано с 4 июля на маршруте Вена — Чоп и с 5 июля в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на это, пассажиры, купившие билеты до 4 и 5 июля, смогут добраться до необходимых станций без изменений во времени прибытия и отправления, сделав дополнительную пересадку на станции Захонь в Венгрии.

«Прибыв в Чоп, садитесь на поезд Чоп — Захонь (отправление в 03:28). Через 18 минут вы прибудете на ст. Захонь, где нужно пересесть на поезд № 140 „Хортобадь“ Захонь (отправление 04:05) — Вена (прибытие 11:21) В обратном направлении отправление из Вены в 16:42 поездом № 149 „Хортобадь“ Вена — Захонь (прибытие в 00:06), пересадка на поезд Захонь (отправление в 01:10) — Чоп (прибытие в 02:28)», — говорится в сообщении.

Беспересадочный маршрут в Вену — что известно

«Укрзализныця» с 24 апреля запустила новый беспересадочный вагон международного сообщения Вена — Чоп — Вена. Стоимость билетов составляет 1730 грн.

8 мая из-за повреждения рельсов поезда и повреждения в результате аварии железной дороги в Венгрии сообщалось о задержках движения беспересадочных вагонов Вена — Киев. 18 мая поврежденный участок железной дороги восстановили и поезда вернулись к привычным маршрутам.

УНІАН По материалам:

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