Австрия перечислит 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины — Finance.ua

Австрия перечислит 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины Сегодня 09:35 — Казна и Политика

В рамках рабочего визита украинской делегации в Вену заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков провел встречу с Вице-канцлером — Федеральным министром Вернером Коглером.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в энергетическом секторе Украины и важность предоставления оперативной помощи энергетическим компаниям для проведения ремонтных работ. В ходе встречи Вернер Коглер сообщил, что Австрия выделяет 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Минэнерго при Секретариате Энергетического сообщества с целью аккумулирования средств доноров на закупки необходимого оборудования для украинских энергетических компаний.

Это первый этап финансовой помощи, которая вместе с уже доставленным и доставленным в Украину оборудованием существенно усилит способность энергетических компаний проводить ремонтные работы объектов инфраструктуры.

Вице-канцлер выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что поражен мужеством украинцев и профессионализмом энергетиков, которые после массированных обстрелов неустанно ремонтируют поврежденные объекты.

"Украинские энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в стране. Мы очень благодарны нашим партнерам за оказанную финансовую и материальную поддержку.

Однако наши потребности в оборудовании растут с каждой неделей. Мы рассматриваем все варианты для максимально быстрых поставок оборудования и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины", — отметил замминистра.

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