Австрия готова помочь отстраивать интернет-инфраструктуру Украины — Минцифры Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Австрия заинтересована в обмене с Украиной опытом цифровизации услуг и приложением «Дія», а также готова помочь с восстановлением поврежденной интернет-инфраструктуры.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В преддверии международной конференции в Лугано команда Минцифры встретилась с Государственным секретарем по делам цифровизации и телекоммуникаций Федерального правительства Австрии Флорианом Турски.

"Рассказали об опыте цифровизации Украины во время полномасштабной войны.

Австрия заинтересована в обмене с Украиной опытом цифровизации услуг и нашим приложением «Дія», в частности. Также готова помочь нам с восстановлением поврежденной интернет-инфраструктуры. Ведь из-за российского вторжения прекратили работать более 3 тысяч базовых станций мобильных операторов", — говорится в сообщении.

УНІАН По материалам:

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