Австрия готова помочь отстраивать интернет-инфраструктуру Украины — Минцифры — Finance.ua
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Австрия готова помочь отстраивать интернет-инфраструктуру Украины — Минцифры

Казна и Политика
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Австрия заинтересована в обмене с Украиной опытом цифровизации услуг и приложением «Дія», а также готова помочь с восстановлением поврежденной интернет-инфраструктуры.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
В преддверии международной конференции в Лугано команда Минцифры встретилась с Государственным секретарем по делам цифровизации и телекоммуникаций Федерального правительства Австрии Флорианом Турски.
"Рассказали об опыте цифровизации Украины во время полномасштабной войны.
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Австрия заинтересована в обмене с Украиной опытом цифровизации услуг и нашим приложением «Дія», в частности. Также готова помочь нам с восстановлением поврежденной интернет-инфраструктуры. Ведь из-за российского вторжения прекратили работать более 3 тысяч базовых станций мобильных операторов", — говорится в сообщении.
По материалам:
УНІАН
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