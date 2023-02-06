Австралийские студенты создали электромобиль с запасом хода 1000 км — Finance.ua

Австралийские студенты создали электромобиль с запасом хода 1000 км Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Команда студентов Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Сиднее, Австралия, разработала и построила настолько эффективный автомобиль, что он установил новый мировой рекорд.

Sunswift 7 смог проехать 1000 км на одном заряде менее чем за 12 часов. Это равно средней скорости 85 км/ч. Официальный рекорд Гиннеса за «Самый быстрый электромобиль, проезжающий более 1000 км на одном заряде» будет опубликован после того, как вся информация о времени и телеметрических данных будет проанализирована и подтверждена группой экспертов.

Sunswift 7, седьмая итерация сверхэкономичного электромобиля, преодолел 240 кругов трассы за 11 часов 53,32 минуты. Команда начала работу над рекордным прототипом два года назад, хотя UNSW изготовил первую итерацию Sunswift в 1996 году. Sunswift 7 весит всего 500 кг и может похвастаться поразительной аэродинамикой и невероятно низким сопротивлением качению. Он также имеет солнечные батареи для добавления небольшого заряда аккумулятора во время движения.

Попытка установить рекорд не обошлась без драмы: проблема с батареей и прокол шины повлекли за собой полную остановку автомобиля. В правилах мероприятия отмечено, что транспортное средство не может оставаться на месте более 15 минут, и команда решила проблемы — на устранение проблемы BMS потребовалось 14 минут и 52 секунды.

Телеканал 24 По материалам:

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