Австралийская компания показала летающий суперкар на водороде (фото, видео) — Finance.ua
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Австралийская компания показала летающий суперкар на водороде (фото, видео)

Технологии&Авто
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Австралийская компания показала летающий суперкар на водороде (фото, видео)
Австралийская компания показала летающий суперкар на водороде (фото, видео)
Австралийцы показали водородный гоночный мультикоптер. Четвертая версия eVTOL от Alauda Aeronautics обзавелась турбогенератором Thunderstrike, дизайном в стиле болидов Формулы-1 и спаренными роторами, углом наклона которых управляет полетный контроллер на основе искусственного интеллекта.
Тесты коптера уже начались. Свою первую гонку аппарат Airspeeder Mk4 проведет в 2024 году.
Австралийская Alauda Aeronautics опубликовала рендер четвертой версии своего eVTOL под названием Airspeeder. В отличие от предыдущих итераций, этот аппарат пилотируемый, хотя по-прежнему ориентирован на гонку.
Австралийская компания показала летающий суперкар на водороде (фото, видео)
Airspeeder Mk4 оснащен водородным турбогенератором мощностью 1360 лошадиных сил и способен за 30 секунд разогнаться до 360 километров в час. При этом в воздухе мультикоптер ведет себя как маневренный истребитель-перехватчик. Но авторы не стесняются сравнивать его с болидом Формулы-1.
Компоненты силовой установки eVTOL созданы с использованием методов трехмерной печати, используемых для ракетных двигателей. Выброс закиси азота позволяет снизить форму камеры сгорания, которая поддерживает относительно низкую температуру горения.
Еще больше сократить углеродный планируется с помощью зеленого водорода. Четыре спаренных ротора закреплены на так называемых кардановых подвесах. Они могут вращаться в нескольких плоскостях, причем управляет этим полетный контроллер с учетом искусственного интеллекта.
Расчетная дальность полета водородного Airspeeder Mk4 — 300 км. Летные испытания коптера уже начались, а первую свою гонку он проведет в 2024 году. Публичная премьера eVTOL запланирована на первые числа календарной весны. Его покажут на Южноавстралийской ярмарке инноваций, которая будет проходить с 7 по 10 марта в Аделаиде.
По материалам:
Телеканал 24
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