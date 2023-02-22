Австралийская компания показала летающий суперкар на водороде (фото, видео) — Finance.ua

Австралийская компания показала летающий суперкар на водороде (фото, видео) Сегодня 22:03 — Технологии&Авто

Австралийская компания показала летающий суперкар на водороде (фото, видео)

Австралийцы показали водородный гоночный мультикоптер. Четвертая версия eVTOL от Alauda Aeronautics обзавелась турбогенератором Thunderstrike, дизайном в стиле болидов Формулы-1 и спаренными роторами, углом наклона которых управляет полетный контроллер на основе искусственного интеллекта.

Тесты коптера уже начались. Свою первую гонку аппарат Airspeeder Mk4 проведет в 2024 году.

Австралийская Alauda Aeronautics опубликовала рендер четвертой версии своего eVTOL под названием Airspeeder. В отличие от предыдущих итераций, этот аппарат пилотируемый, хотя по-прежнему ориентирован на гонку.

Airspeeder Mk4 оснащен водородным турбогенератором мощностью 1360 лошадиных сил и способен за 30 секунд разогнаться до 360 километров в час. При этом в воздухе мультикоптер ведет себя как маневренный истребитель-перехватчик. Но авторы не стесняются сравнивать его с болидом Формулы-1.

Компоненты силовой установки eVTOL созданы с использованием методов трехмерной печати, используемых для ракетных двигателей. Выброс закиси азота позволяет снизить форму камеры сгорания, которая поддерживает относительно низкую температуру горения.

Еще больше сократить углеродный планируется с помощью зеленого водорода. Четыре спаренных ротора закреплены на так называемых кардановых подвесах. Они могут вращаться в нескольких плоскостях, причем управляет этим полетный контроллер с учетом искусственного интеллекта.

Расчетная дальность полета водородного Airspeeder Mk4 — 300 км. Летные испытания коптера уже начались, а первую свою гонку он проведет в 2024 году. Публичная премьера eVTOL запланирована на первые числа календарной весны. Его покажут на Южноавстралийской ярмарке инноваций, которая будет проходить с 7 по 10 марта в Аделаиде.

Телеканал 24 По материалам:

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