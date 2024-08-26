Австралия строит самую большую солнечную электростанцию ​​в мире, которая будет обслуживать 3 млн домов — Finance.ua

Австралия строит самую большую солнечную электростанцию ​​в мире, которая будет обслуживать 3 млн домов 26.08.2024, 01:31 — Энергетика

Австралийско-азиатская электростанция будет расположена на Северной территории Австралии и будет занимать площадь 12 000 га.

Этот проект под названием Power Link, который недавно одобрило австралийское правительство, будет реализовывать компания SunCable, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии. Профинансирует проект технологический миллионер и защитник окружающей среды Майк Кэннон-Брукс, пишет Interesting Engineering.

По данным SunCable, проект принесет экономическую выгоду Северной территории на сумму свыше $20 млрд и создаст в среднем 6800 прямых и косвенных рабочих мест ежегодно на протяжении всего строительства с пиковой численностью рабочей силы в 14 300 человек. Эта цифра рассчитана на основе периода строительства и первых 35 лет эксплуатации.

Электростанция будет производить четыре гигаватта электроэнергии в час для домашнего использования. Два дополнительных гигаватта, которые будут доставлены подводным кабелем в Сингапур, удовлетворят около 15% потребностей города-государства. Около 40 гигаватт можно хранить в аккумуляторах.

Ожидается, что проект получит окончательное инвестиционное решение (FID) в 2027 году, а поставки электроэнергии начнутся в начале 2030-х годов.

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