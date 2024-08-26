Австралия строит самую большую солнечную электростанцию ​​в мире, которая будет обслуживать 3 млн домов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австралия строит самую большую солнечную электростанцию ​​в мире, которая будет обслуживать 3 млн домов

Энергетика
14
Австралийско-азиатская электростанция будет расположена на Северной территории Австралии и будет занимать площадь 12 000 га.
Этот проект под названием Power Link, который недавно одобрило австралийское правительство, будет реализовывать компания SunCable, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии. Профинансирует проект технологический миллионер и защитник окружающей среды Майк Кэннон-Брукс, пишет Interesting Engineering.
По данным SunCable, проект принесет экономическую выгоду Северной территории на сумму свыше $20 млрд и создаст в среднем 6800 прямых и косвенных рабочих мест ежегодно на протяжении всего строительства с пиковой численностью рабочей силы в 14 300 человек. Эта цифра рассчитана на основе периода строительства и первых 35 лет эксплуатации.
Австралия строит самую большую солнечную электростанцию ​​в мире, которая будет обслуживать 3 млн домов
Электростанция будет производить четыре гигаватта электроэнергии в час для домашнего использования. Два дополнительных гигаватта, которые будут доставлены подводным кабелем в Сингапур, удовлетворят около 15% потребностей города-государства. Около 40 гигаватт можно хранить в аккумуляторах.
Ожидается, что проект получит окончательное инвестиционное решение (FID) в 2027 году, а поставки электроэнергии начнутся в начале 2030-х годов.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.