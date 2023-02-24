Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против россии — Finance.ua

Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против россии Сегодня 11:34 — Мир

Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против россии

Австралия 24 февраля ввела новые санкции против россии и пообещала дополнительную военную помощь Украине.

Об этом сообщается на сайте австралийского премьер-министра.

«Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 90 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 40 юридических лиц. В список санкций попали российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здоровье», — говорится в заявлении.

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Кроме того, среди оказавшихся под санкциями названы те, что участвуют в информационной кампании кремля, и оборонные предприятия: концерн «Калашников», компании «Адмиралтейские верфи», «Туполев», государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева и Курганмашзавод.

К слову, Канберра еще пообещала Киеву беспилотники, которые станут военной помощью.

Новая Зеландия также ввела санкции, коснувшиеся 87 человек, среди которых политики и военные, проинформировала глава МИД страны Нана Махута. По словам министра, это «один из самых больших раундов» антироссийских ограничений со стороны Новой Зеландии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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