Аврора хочет купить большой складской комплекс под Киевом у Dragon Capital — Finance.ua

Аврора хочет купить большой складской комплекс под Киевом у Dragon Capital Сегодня 15:36 — Фондовый рынок

В АМКУ сообщили, что предоставили ООО «Выгодная покупка» (пгт Опошня, Полтавская обл.), крупнейшей украинской сети магазинов формата one dollar store «Аврора», разрешение на приобретение целостного имущественного комплекса ООО «Вест Гейт Логистик».

«Вест Гейт Логистик» — это логистический центр класса «А», построенный еще в 2008 году. Он состоял из двух построек, включающих офисы, складские помещения, холодильные камеры и помещения мезонина. Dragon Capital в августе 2016 года получил разрешения АМКУ на покупку «Ист Гейт Логистик» и «Вест Гейт Логистик», управляющих одноименными складскими комплексами класса «А», у девелоперской компании GLD Invest Group (Вена, Австрия).

Комплекс оказался почти полностью разрушенным в результате атак российских войск в 2022 году. Затем его удалось отремонтировать и возобновить работу фасадного здания площадью около 7,7 тыс. кв. м. Его арендаторами стали компании «Новая почта» и Watsons Ukraine.

«Аврора» основана в 2011 году Львом Жиденко, Тарасом Панасенко и Лесей Клименко, головной офис расположен в Полтаве. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1400 магазинов в Украине и 25 в Румынии.

InVenture По материалам:

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