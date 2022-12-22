Аукционные дома Christie's, Sotheby's и Phillips увеличили продажи до рекордных почти $18 млрд — Finance.ua

Аукционные дома Christie's, Sotheby's и Phillips увеличили продажи до рекордных почти $18 млрд Сегодня 09:32 — Фондовый рынок

Аукционные дома Christie's, Sotheby's и Phillips увеличили продажи до рекордных почти $18 млрд

В этом году глобальные продажи Christie’s достигли $8,4 млрд. Это наивысший годовой показатель в истории арт-рынка.

Об этом пишет Bloomberg.

Sotheby’s приближался к объему продаж в $8 млрд, а гораздо меньший аукционный дом Phillips также сообщил о своем лучшем годе с итоговым результатом в $1,3 млрд.

Этот рекордный год может рассказать больше о характере бизнеса аукционных домов, чем о самом рынке искусства.

Общая сумма Sothebyʼs, например, включает лишь $6,8 млрд продаж произведений искусства и предметов роскоши, что почти на 7% меньше, чем в прошлом году, когда они составляли $7,3 млрд. Остальные $1,2 млрд в годовом отчете Sothebyʼs поступили от автомобильного аукциона RM Sotheby’s и аукциониста недвижимости Sotheby’s Concierge Auctions. Sotheby’s не владеет непосредственно ни аукционистом автомобилей, ни аукционистом недвижимости, а приобрел лишь часть последнего в ноябре 2021 года. Однако он сообщил о 100% этих продаж как о своих собственных.

Phillips удалось увеличить свои общие показатели за счет добавления новых категорий. Традиционно аукционный дом, известный ультрасовременным искусством, в этом году увеличил объем проданных современных произведений искусства на 50%, таких как Марк Шагал, Рой Лихтенштейн и Пабло Пикассо, — за многомиллионные суммы. Итак, в то время как 148 художников дебютировали на аукционах Phillips в этом году, продажа работ Жана-Мишеля Баскии за $85 млн и Сая Твомбли за $41,6 млн помогла сохранить продажи.

Тем временем Christie’s, показавший высокие результаты, продал только произведений искусства ХХ и ХІХ веков на огромную сумму $6,2 млрд. Категория, которую он называет классикой, в которую входят работы старых мастеров, памятные вещи, антиквариат и предметы декоративно-прикладного искусства, добавила к его общему счету $789 млн, а его категории роскоши приблизились к $1 млрд. В последнюю категорию — азиатское и мировое искусство — вошли чуть менее $400 млн. На результаты Christie’s повлияло несколько беспрецедентных продаж с участием одного владельца, в частности произведений искусства на сумму $1,6 млрд из имущества покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена.

В прошлом году продажи Christie’s составили $7,1 млрд, то есть они выросли на 18,3% в годовом исчислении. Объем проданных лотов вырос скромнее, примерно на 6,7%, до 46 322. Christie’s доминировал на вершине рынка, продав семь из 10 самых дорогих произведений искусства в этом году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.