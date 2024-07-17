Audi презентовала новую A5 2025 (фото, видео) — Finance.ua

Audi презентовала новую A5 2025 (фото, видео) 17.07.2024, 02:09 — Технологии&Авто

Audi презентовала новую A5 2025 (фото, видео)

Представлен новый Audi A5 третьего поколения. Модель претерпела существенные изменения и поступит в продажу с ноября по цене от 45 200 евро Ее подробности раскрыли на официальном сайте Audi.

Audi A5 2025 теперь будет доступен в кузовах лифтбэк (Sportback) и универсал (Avant), а вот купе и кабриолет больше не планируются. Дело в том, что формат модели несколько изменился и теперь она заменила снимаемый Audi A4, который снимают с производства.

Дизайн Audi A5 2025

Новый Audi A5 — более стремительный и элегантны, чем предшественник. В дизайне преобладают плавные линии и даже универсал стал более обтекаемым, чем предшественник Audi A4 Avant. Фирменная широкая радиаторная решетка сочетается с узкими диодными фарами, а OLED-фонари растянуты на всю ширину кузова.

Универсал Audi A5 Avant

В основе Audi A5 2025 года лежит новая платформа РРС, которую будут использовать большинство будущих бензиновых моделей марки. Автомобиль несколько вырос в размерах.

Габариты Audi A5 2025:

длина — 4829 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1444 мм;

колесная база — 2900 мм.

Салон Audi A5 2025

Интерьер сохраняет знакомую компоновку, однако стал более современным. На передней панели теперь могут быть установлены три дисплея: 11,9-дюймовая виртуальная приборная панель, большой 14,5-дюймовый тачскрин мультимедиа и опционный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира. Доступна и проекция на лобовое стекло.

Новый Audi A5 стал просторнее. Объем багажника составляет 445−1299 л у лифтбека и 476−1424 л — у универсала. В Audi S5 установили спортивные кресла.

Среди опций есть матричные фары, панорамная крыша с переменной тонировкой, парковочный автопилот, система полуавтономного движения и акустика Bang&Olufsen.

Характеристики

Все двигатель Audi A5 2025 дебютировал с 2,0-литровыми турбомоторами — бензиновыми на 150, 204 и 272 л. с., а также 204-сильным дизельным. Также показали заряженный Audi S5 с 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 367 л. с.

Все двигатели дополнили 24-сильной «мягкой» гибридной установкой. Позже появятся плагин-гибрид и сверхмощный спортивный Audi RS5.

По-прежнему доступны версии с передним и полным приводом. За доплату предлагают адаптивные амортизаторы.

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Фокус По материалам:

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