Audi представила новый седан S3: самый мощный за всю историю (фото) — Finance.ua

Audi представила новый седан S3: самый мощный за всю историю (фото) Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Audi представила новый седан S3: самый мощный за всю историю (фото)

Вот она, долгожданная новинка от Audi — ультрасовременный и мощный седан S3. Опубликованные официальные фотографии и подробная информация о новинке поражают поклонников немецкого бренда.

Производительность и маневренность

Это самый мощный из когда-либо построенных Audi S3, но, что особенно важно, это также самый маневренный. Новейшие технологии, включая технологию распределения крутящего момента RS3, делают его абсолютным лидером в своем классе. Система регулируемого распределения крутящего момента между задними колесами обеспечивает уникальный уровень управляемости и уверенности на дороге.

Двигатель и технические характеристики

Новый Audi S3 оснащен мощным 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем TFSI, выдающим поразительную мощность в 328 лошадиных сил. Сочетание этого двигателя с семиступенчатой ​​коробкой передач DSG обеспечивает быстрое разгонное время от 0 до 100 километров в час всего за 4,7 секунды.

Дизайн и экстерьер

Новый Audi S3 отличается от других моделей своим агрессивным и стильным дизайном. Его однорамная радиаторная решетка, спойлеры, выхлопные трубы и множество вариантов окраски делают его по-настоящему уникальным автомобилем.

Интерьер и технологии

Интерьер Audi S3 тоже не отстает от его внешнего вида. Новые вентиляционные отверстия, вставки и технологические новинки, такие как большой экран и множество приложений, делают его современным и комфортным автомобилем для каждой поездки.

Цена и доступность

Пока точные цены на новый Audi S3 не обнародованы, ожидается, что они составят около 40 тысяч долларов.

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