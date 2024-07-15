Audi показала секретный суперкар 30-х годов (фото) — Finance.ua
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Audi показала секретный суперкар 30-х годов (фото)

Технологии&Авто
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Audi показала секретный суперкар 30-х годов (фото)
Audi показала секретный суперкар 30-х годов (фото)
На Фестивале скорости в британском Гудвуде дебютировал уникальный Auto Union Type 52 Schnellsportwagen. Это малоизвестный суперкар 1930-х годов, которого в свое время так и не выпустили. Об авто рассказали на сайте подразделения Audi Tradition.
Audi показала секретный суперкар 30-х годов (фото)
Auto Union Type 52 Schnellsportwagen — проект скоростного спортивного авто, созданный в 1935 году Фердинандом Порше на базе гоночных болидов класса. Он существовал только на чертежах и эскизах, поскольку не смогли изготовить даже прототип.
Компания Audi, которая является преемницей Auto Union, решила построить суперкар 30-х годов. Автомобиль оказался очень необычным.
Audi показала секретный суперкар 30-х годов (фото)
Среднемоторное купе построено на раме и имеет легкий и обтекаемый кузов из алюминия. Автомобиль достигает более 5 м в длину при колесной базе 3,3 м, а его масса составляет 1448 кг.

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В салоне водитель сидит по центру, а два пассажира — по бокам (как у McLaren F1). В отделке использовали дорогое дерево. Интересно, что нашлось место для багажника (у него отдельная дверь) и двух запасных колес.
Audi показала секретный суперкар 30-х годов (фото)
Но самым интересным является двигатель, расположенный за сиденьями. Это большой 6,0-литровый V16 с компрессором от болида Auto Union Type C 1936 года (его также сделал Фердинанд Порше).
Audi показала секретный суперкар 30-х годов (фото)
88-летний мотор развивает 520 л.с. и 886 Нм и работает на «взрывной» смеси из 50% метанола, 40% бензина и 10% толуола. Суперкар Auto Union Type 52 Schnellsportwagen получил гидравлические амортизаторы и барабанные тормоза.
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По материалам:
Фокус
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