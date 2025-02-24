Audi показала новый седан — Finance.ua

Audi показала новый седан Сегодня 23:35 — Фондовый рынок

Audi показала новый седан

Совместное предприятие SAIC-Audi в КНР готовит к выходу новый седан Audi A5L, доступный с системой полного привода и спортивным пакетом. Производитель уже поделился официальными изображениями новинки и вскрыл ее технические характеристики, передает CarNewsChina.

Новый немецко-китайский седан выполнен в соответствии с фирменным стилем Audi и имеет большую радиаторную решетку, светодиодные фары острой формы, полускрытые дверные ручки и оригинальные колесные диски размерностью от 18 до 20 дюймов.

Длина кузова Audi A5L составляет 4903 мм, ширина — 1883 мм, а высота — 1427 мм при колесной базе 2922 мм. Таким образом, автомобиль китайского производства будет на 74 мм длиннее, 23 мм шире и 17 мм ниже одноименной модели для других рынков.

Седан получит гибридную силовую установку на базе 2,0-литрового 204-сильного турбодвигателя производства SAIC-Volkswagen Power Battery. ДВС будет сочетаться с 48-вольтовым стартер-генератором. Информация о трансмиссии отсутствует, но известно, что машина получит полный привод.

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MMR По материалам:

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