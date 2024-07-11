Audi досрочно остановит выпуск самого дорогого электрокроссовера — Finance.ua

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Audi досрочно остановит выпуск самого дорогого электрокроссовера

Технологии&Авто
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Audi досрочно остановит выпуск самого дорогого электрокроссовера
Audi досрочно остановит выпуск самого дорогого электрокроссовера
Электрокроссовер Audi Q8 e-tron могут снять с производства раньше, чем планировалось. Модель только представили в 2022 году. Об этом сообщает сайт Car Expert.
Выпуск Audi Q8 e-tron может прекратиться в ближайшее время. Этому есть две причины.
  • Во-первых, предприятие в Брюсселе, где собирают электрокар, планируют закрыть.
Audi досрочно остановит выпуск самого дорогого электрокроссовера
Завод расположен фактически в центре города, что усложняет логистику. Впрочем, концерну Volkswagen еще предстоит провести переговоры с правительством Бельгии и профсоюзами, ведь после закрытия крупного предприятия сотни людей останутся без работы.
  • Во-вторых, у Audi опасаются внутренней конкуренции. Конечно, выпуск Q8 e-tron можно перенести на другой завод, но тогда он будет конкурировать с новым Audi Q6 e-tron.

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Электрокроссовер Audi Q6 e-tron построен на более современной платформе, более мощный, у него больше запас хода и он даже немного дешевле старшего брата. Он уже продается лучше Audi Q8 e-tron.
Напомним, что кроссовер Audi Q8 e-tron — глубоко модернизированная версия модели e-tron 2019 года. Его предлагают в стандартной и купевидной версиях мощностью от 335 до 496 л. с. с запасом хода до 600 км.
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По материалам:
Фокус
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