Атомная энергетика является спасением для Украины перед «самой трудной зимой» в истории страны, — Politico Сегодня 16:32

В преддверии «самой сложной в истории» Украины зимы атомная энергетика — едва ли не единственное спасение для страны. Об этом говорится в статье европейского издания Politico.

«Это давление наша энергосистема выдерживает, прежде всего, благодаря атомной энергетике», — цитирует западное издание слова министра энергетики Германа Галущенко.

Именно поэтому Украина при поддержке западных партнеров стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

«Нам нужно больше генерации, даже в период восстановления и особенно после войны. Мы понимаем, что любому атомному проекту требуются годы, поэтому нам нужно начать как можно скорее, особенно в этой ситуации, когда у нас есть 80% готовность строительной части объекта», — отметил министр.

Сегодня для Украины приоритет — максимально восстановить разрушенные россией объекты генерации до наступления холодов.

«Мы стараемся, конечно, отремонтировать каждый объект, который можно отремонтировать, добавить в систему дополнительную генерацию», — сказал Галущенко.

Напомним, ранее правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. На данный момент он ждет рассмотрения в сессионном зале.

Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по восстановлению страны Пенни Прицкер.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.