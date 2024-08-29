Атомная энергетика является спасением для Украины перед «самой трудной зимой» в истории страны, — Politico
В преддверии «самой сложной в истории» Украины зимы атомная энергетика — едва ли не единственное спасение для страны. Об этом говорится в статье европейского издания Politico.
«Это давление наша энергосистема выдерживает, прежде всего, благодаря атомной энергетике», — цитирует западное издание слова министра энергетики Германа Галущенко.
Именно поэтому Украина при поддержке западных партнеров стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.
«Нам нужно больше генерации, даже в период восстановления и особенно после войны. Мы понимаем, что любому атомному проекту требуются годы, поэтому нам нужно начать как можно скорее, особенно в этой ситуации, когда у нас есть 80% готовность строительной части объекта», — отметил министр.
Сегодня для Украины приоритет — максимально восстановить разрушенные россией объекты генерации до наступления холодов.
«Мы стараемся, конечно, отремонтировать каждый объект, который можно отремонтировать, добавить в систему дополнительную генерацию», — сказал Галущенко.
Напомним, ранее правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. На данный момент он ждет рассмотрения в сессионном зале.
Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по восстановлению страны Пенни Прицкер.
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