ASUS показала первый 27-дюймовый игровой монитор с OLED-дисплеем — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ASUS показала первый 27-дюймовый игровой монитор с OLED-дисплеем

Фондовый рынок
22
У Twitter появился тизер, в котором компания ASUS показала свой новый игровой монитор ROG с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц, изготовленный по технологии OLED-дисплеев.
Модельное название устройства — PG27AQDM, и оно станет первым игровым OLED-монитором ASUS с обычным размером дисплея всего 27″. Монитор будет официально представлен во время выставки CES 2023, где производитель, скорее всего, подробно расскажет о спецификациях и цене. Есть все основания полагать, что она будет немалой.
Дизайн выполнен в той же красно-серой теме, что и другие мониторы ROG, и у устройства такая же подставка с тремя ножками. Однако есть и отличия — это очень тонкая рамка, окружающая внешние края дисплея. Это атрибут технологии самоподсветки OLED, которая требует меньшей общей глубины от монитора для работы по сравнению с другими технологиями дисплеев и предоставляет панели футуристический дизайн.
С диагональю 27″ PG27AQDM — самым маленький OLED-монитор, который существует в ассортименте ASUS. Это будет важной особенностью для большинства геймеров, поскольку предыдущие OLED-реализации производителя существовали только на широкоформатных дисплеях с диагональю более 40″. 27-дюймовый формфактор очень выгоден для пользователей, сидящих на обычном расстоянии от монитора и все равно желающих получить все преимущества, которые может предложить технология OLED. Большинство лучших игровых мониторов имеют диагональ именно 27″ или 32″.
По материалам:
root-nation
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.