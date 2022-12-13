ASUS показала первый 27-дюймовый игровой монитор с OLED-дисплеем — Finance.ua

ASUS показала первый 27-дюймовый игровой монитор с OLED-дисплеем 13.12.2022, 00:30 — Фондовый рынок

У Twitter появился тизер, в котором компания ASUS показала свой новый игровой монитор ROG с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц, изготовленный по технологии OLED-дисплеев.

Модельное название устройства — PG27AQDM, и оно станет первым игровым OLED-монитором ASUS с обычным размером дисплея всего 27″. Монитор будет официально представлен во время выставки CES 2023, где производитель, скорее всего, подробно расскажет о спецификациях и цене. Есть все основания полагать, что она будет немалой.

Дизайн выполнен в той же красно-серой теме, что и другие мониторы ROG , и у устройства такая же подставка с тремя ножками. Однако есть и отличия — это очень тонкая рамка, окружающая внешние края дисплея. Это атрибут технологии самоподсветки OLED, которая требует меньшей общей глубины от монитора для работы по сравнению с другими технологиями дисплеев и предоставляет панели футуристический дизайн.

С диагональю 27″ PG27AQDM — самым маленький OLED-монитор, который существует в ассортименте ASUS. Это будет важной особенностью для большинства геймеров, поскольку предыдущие OLED-реализации производителя существовали только на широкоформатных дисплеях с диагональю более 40″. 27-дюймовый формфактор очень выгоден для пользователей, сидящих на обычном расстоянии от монитора и все равно желающих получить все преимущества, которые может предложить технология OLED. Большинство лучших игровых мониторов имеют диагональ именно 27″ или 32″.

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