Aston Martin представила открытый Vantage Roadster (фото, видео) — Finance.ua

Aston Martin представила открытый Vantage Roadster (фото, видео) 20.01.2025, 00:13 — Технологии&Авто

Aston Martin представила открытый Vantage Roadster (фото, видео)

Компания Aston Martin представила открытый Vantage Roadster. Масса авто из-за замены крыши слегка возросла, но инженеры постарались свести прибавление к минимуму и сохранили почти идеальный баланс веса по осям — 49:51 в пользу задней.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В движение Roadster, как и купе, приводит 4,0-литровая «восьмерка» с двойным турбонаддувом. Мотор выдает 665 лошадиных сил и 800 Нм, что на 155 сил и 115 Нм больше, чем у предыдущей модели. Пару ДВС составляет восьмидипазонная автоматическая коробка ZF. С места до 100 км/ч родстер разгоняется за 3,6 секунды — на 0,1 секунды медленнее купе. Максимальная скорость равна 325 километрам в час.

Крыша открывается и закрывается на скорости до 50 километров в час. Процесс занимает всего 6,8 секунды. Как говорят в Aston Martin, это самый быстрый подобный механизм на рынке.

В списке оборудования — шины Michelin Pilot Sport S 5 и углерод-керамический тормоз, за ​​звук отвечают 11 динамиков. За доплату есть аудиосистема, разработанная совместно с Bowers & Wilkins. На рынке модель появится во второй половине года.

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