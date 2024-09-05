Aston Martin показал новый Vanquish — Finance.ua

Aston Martin показал новый Vanquish Сегодня 04:52 — Фондовый рынок

Aston Martin показал новый Vanquish

Aston Martin показал Vanquish — самый мощный флагман за свою историю. Преемник DBS под знакомым именем производитель характеризует как «технический шедевр».

Aston Martin обещает «беспрецедентное сочетание изысканного комфорта, производительности суперкара и идеальной динамики». Также заявлена ​​эксклюзивность: в год британцы будут выпускать не более 1000 экземпляров Vanquish.

Самый мощный флагман оснащен 5,2-литровым мотором V12 с двумя турбокомпрессорами, выдающим 835 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 8-ступенчатый «автомат» ZF, который передает мощность на задние колеса через дифференциал повышенного трения. E-diff с интегрированной в него ESP может переходить из открытого состояния в заблокированное за 135 миллисекунд. В «драйверском» режиме Vanquish разгонится с места до 96 км/ч за 3,2 секунды.

Каркас кузова изготовлен из алюминия. Дополнительные компоненты в днище обеспечивают 75-процентное увеличение боковой жесткости по сравнению с DBS 770 Ultimate. Более жесткая поперечная распорка двигателя и новые амортизаторы Bilstein DTX с быстрым откликом и широким диапазоном жесткости. Благодаря этому увеличена разница между режимами езды: автомобиль может быть более комфортным или спортивным в зависимости от пожеланий водителя.

Vanquish получил более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости, переделанный электроусилитель руля и новую систему ESP. Используя данные из множества датчиков, он прогнозирует оптимальные уровни сцепления и реагирует на мгновенную нестабильность.

Флагман по умолчанию оснащен углеродно-керамическими тормозами с 410-миллиметровыми дисками спереди и 360-миллиметровыми сзади. Система работает более эффективно, чем на других Aston Martin и лучше переносит нагрев до 800 градусов Цельсия.

Что касается внешности Vanquish, то дизайнеры Aston Martin черпали вдохновение из автоспорта и культовых моделей прошлого и настоящего. Спорткар получил удлиненный капот с жалюзи в стиле Формулы-1 для охлаждения V12, матричные фары и выраженный сплиттер. Со стороны заметны скрытые дверные ручки и 21-дюймовые колесные диски, «обутые» в уникальные шины Pirelli P Zero.

Сзади — резкое отступление от традиций в виде так называемого хвоста Камма с семью диодными «лезвиями» в фонарях, большим диффузором и четырьмя патрубками из нержавеющей стали. По запросу клиента их заменят титановыми наконечниками, которые сэкономят 10,5 килограмма.

Автосвіт По материалам:

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