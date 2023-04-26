"Астарта" не считает большой угрозой запрет Польши на импорт украинских агротоваров — Finance.ua
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"Астарта" не считает большой угрозой запрет Польши на импорт украинских агротоваров

Аграрный рынок
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Агропромышленный холдинг «Астарта» не ожидает существенного снижения доходов из-за введенного Польшей и другими соседними странами запрета на ввоз сельхозпродукции из Украины, поскольку намерен экспортировать свою продукцию в страны Западной Европы, заявили во вторник на онлайн-конференции представители правления компании.
«У нас есть разрешение на транзит через эти страны. Нашими экспортными целями являются, скорее, страны Западной Европы, например Испания, Италия, Греция, Хорватия. Мы не видим большого риска для наших доходов», — цитирует Infostrefa коммерческого директора «Астарты» Вячеслава Чука по конференц-кругу во вторник.
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Директор по связям с инвесторами Юлия Берещенко выразила уверенность, что «Астарту» поддержит ожидаемый дефицит сахара в ЕС и на мировом рынке.
«Дефицит сахара ожидается не только в ЕС, но и во всем мире, поскольку крупнейшие мировые производители сахара, такие как Бразилия и Индия, начинают использовать сахар для производства этанола. Это потенциально может сократить экспорт этих стран», — сказала она.

Справка Finance.ua:

  • агропромхолдинг «Астарта», крупнейший производитель сахара в Украине, в 2022 году получил EUR65,16 млн чистой прибыли, что на 46,8% меньше по сравнению с 2021 годом.
  • EBITDA холдинга сократилась на 23,2% — до EUR154,77 млн, в то время как выручка выросла на 3,8% — до EUR510,07 млн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
bizagro
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