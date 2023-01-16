Ассоциация украинских банков поддержала НБУ — Finance.ua

Ассоциация украинских банков поддержала НБУ Сегодня 12:43

Ассоциация украинских банков (АУБ) поддержала позицию Национального банка Украины о недопустимости продолжения работы международных банковских групп в рф. Об этом говорится в сообщении АУБ.

«Банки, которые связаны с российскими властями, не имеют права работать в Украине, в то же время международные банки должны реализовать свои заявления и уйти с российского рынка. Это — требование, которое справедливо к представителям всего банковского сообщества», — отмечают в ассоциации.

Аморальным, как подчеркивают в АУБ, является предоставление дочерними финучреждениями в россии некоторых международных банковских групп льготных кредитов российским военным — участникам так называемой спецоперции.

Кроме того, некоторые дочерние финучреждения в рф признают образования «лнр» и «днр» субъектами рф.

«Помимо моральных аспектов такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран», — говорится в сообщении АУБ.

В ассоциации считают, что никакое объяснение международных банковских групп по поводу «действующего законодательства рф» или «заботы о клиентах» не может восприниматься как оправдание продолжения работы в россии.

Национальный банк Украины 10 января обратился в международные банковские группы с призывом покинуть российский рынок, поскольку продолжение работы в россии является аморальным с учетом агрессивной террористической войны, которую рф начала и уже почти год ведет против Украины.

В своем обращении украинский регулятор упоминал прежде всего австрийскую группу Raiffeisenbank International, дочернее финучреждение которой в рф предоставляет льготные кредиты российским военным — участникам так называемой спецоперации, а также банковские группы Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank и Credit Agricole.

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