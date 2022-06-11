Ассоциация риэлторов призывает не боятся и покупать недвижимость, пока есть возможность — Finance.ua

Ассоциация риэлторов призывает не боятся и покупать недвижимость, пока есть возможность

Вчера 21:00 — Недвижимость

Ассоциация риэлторов призывает покупать недвижимость, пока есть возможность, и не бояться.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил президент Ассоциации риэлторов Юрий Пита.

«Я скажу, что целесообразно (покупать). Сейчас портрет покупателя — это, в первую очередь люди, которые потеряли жилье, но имеют возможность купить. Им нужно где-то проживать. Если есть возможность, то нужно покупать, потому что аренда также стоит денег, а свое жилье — это свое жилье. Это более надёжно, более спокойно можно себя чувствовать. Поэтому можно и нужно искать объекты недвижимости, изучать рынок, торговаться где-то. То есть, ждать на что-то, искать золотую середину... можно не дождаться. При условии улучшения ситуации в стране, будет улучшаться ситуация и на рынке недвижимости, и цены восстановятся. Можно, как говорят, не успеть и прогадать» — уверен Пита

По его словам, элитная недвижимость сейчас не будет таким товаром, который будет продаваться в первую очередь.

«Я не думаю, что у граждан, которые переезжают с других городов будет возможность приобрести такую недвижимость. Поэтому „элитка“, наверное, перейдёт в категорию аренды. В аренду можно сдать. Цены будут не довоенные, но есть люди, которые готовы платить и 1 тыс. долларов за хорошую квартиру. Продавать в разы дешевле элитное жилье навряд ли будут», — отметил Пита.

предложила новый Напомним, Академия строительства Украины проект быстрого строительства жилья для украинцев, потерявших его из-за войны, в формате специальных восьмиквартирных домов.

Справка Finance.ua:

число арендаторов квартир в Киеве возобновилось на 75% от довоенного уровня;

под Киевом строят первые дома для тех, кто лишился жилья из-за войны.

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