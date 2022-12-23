АРМА в этом году перечислило в госбюджет ₴1,2 миллиарда — Finance.ua

АРМА в этом году перечислило в госбюджет ₴1,2 миллиарда Сегодня 09:24 — Казна и Политика

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) с начала 2022 года перечислило в государственный бюджет 1,2 млрд грн.

Об этом рассказал и.о. главы АРМА Дмитрий Жоравович во время брифинга.

«В этом году национальное агентство перечислило в государственный бюджет 1,2 млрд грн. В том числе это средства, которые поступили нам от управления тем или иным объектом», — сказал он.

Жоравович отметил, что в 2021 году АРМА перечислило в государственный бюджет 42 млн грн.

По его словам, в 2022 году агентство приобрело военные облигации на 866 млн грн и в процессе приобретения облигации еще на 372 млн грн.

На 9 декабря на депозитных счетах АРМА было собрано 1,2 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.