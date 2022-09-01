Архитекторы создали дом, в котором можно жить на Марсе: как выглядит жилье будущего — Finance.ua

Архитекторы создали дом, в котором можно жить на Марсе: как выглядит жилье будущего 01.09.2022, 02:22 — Технологии&Авто

Архитекторы создали дом, в котором можно жить на Марсе: как выглядит жилье будущего

Британские архитекторы совместно с командой космических инженеров, ученых и художников спроектировали прототип здания, в котором можно реально жить на Марсе. Он надувной, но по идее должен наполняться особым бетоном, чтобы оградить астронавтов от космической радиации и экстремальных температурных условий Красной планеты.

Martian house: что за проект

Британские архитектурно-дизайнерские компании Hugh Broughton Architects и Pearce+, спроектировавшие несколько научных станций в Антарктиде, создали прототип здания, который способен выдержать суровые условия Марса, пишет Interesting Engineering . Совместно с компаниями над зданием более семи лет работали художницы Элла Гуд, Ники Кент, а также инженер систем космического корабля Люси Бертуд.

Перед тем, как начать работу над марсианским домом, участники команды изучали многочисленные исследования Красной планеты, проводимые по всему миру.

«Дом покрыт тонкой золотой фольгой, чтобы отражать опасные солнечные лучи и космическую радиацию. Он надувной, но в конечном варианте должен быть наполнен особым бетоном, изготовленным из породы и воды, которые можно найти на Марсе — опять же для защиты от солнечного и радиационного излучения», — рассказал главный архитектор проекта Хью Бротон.

Здание двухэтажное:

на нижнем этаже (по идее должно находиться под верхним слоем грунта в лавовых тоннелях) размещены спальни, ванная и техническая комната с системами снабжения водой и энергообеспечением;

на верхнем этаже, в надувной капсуле, находится гостиная и специальная комната для выращивания растений.

Общая площадь дома составляет 53 квадратных метра. На крыше должны размещаться солнечные панели, чтобы обеспечить жилье электроэнергией. Дом, по словам архитекторов, может хорошо сохранять тепло, что очень важно на Марсе, где температура ночью опускается до −60 градусов Цельсия.

Мы можем обеспечить много удобств на Красной планете, но большими усилиями. Например, воду придется добывать из льда или путем очистки. Со светом не будет проблем, но во время пылевых бурь солнечные панели не будут эффективными. Что делать в таких случаях, пока не решено, но теоретически можно использовать водород или атомную энергию", — говорит планетолог Боб Мейгилл.

Прототип марсианского жилья был построен в центре Бристоля. До конца октября с домом будущего могут ознакомиться все желающие.

Заборона По материалам:

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