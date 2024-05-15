Аргентина может помочь Украине запчастями в энергетике — Свириденко Сегодня 07:36 — Энергетика

Аргентина может помочь Украине запчастями в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры, пострадавших от российских ракетных атак.

Об этом сказала министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с министром иностранных дел, международной торговли и вероисповеданий Аргентины Дианой Мондино.

«Мы подняли вопрос о систематических обстрелах россией нашей энергетической инфраструктуры и возможностей для помощи в ее восстановлении со стороны Аргентины. Наши системы частично схожи, поэтому Аргентина может помочь Украине некоторыми запчастями», — рассказала Юлия Свириденко.

По ее словам, с аргентинским министром они обсудили возможность углубления сотрудничества в сфере обороны. Речь идет о создании совместных оборонных предприятий, закупке артиллерийских боеприпасов и пороха и об инвестициях в аргентинские компании, производящие оружие.

Как отметила Юлия Свириденко, украинская сторона пригласила аргентинские компании присоединиться к инвестиционным проектам в Украине в сфере сельского хозяйства. В частности, по оборудованию для временного хранения зерна в силосных мешках.

Она также надеется, что увеличится торговля сельскохозяйственными товарами, включая экспорт украинских азотных удобрений в Аргентину.

Економічна Правда По материалам:

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