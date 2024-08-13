Арестованы счета «Черкассыоблэнерго»: в компании назвали причины — Finance.ua
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Арестованы счета «Черкассыоблэнерго»: в компании назвали причины

Фондовый рынок
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В Департаменте государственной исполнительной службы находится сводное исполнительное производство по взысканию средств с ПАО «Черкассыоблэнерго» на общую сумму задолженности более 2 млрд грн.
Об этом сообщило АО «Украинские распределительные сети» («УРС») на своем сайте со ссылкой на главу «Черкассыоблэнерго» Вадима Яненко.
«Основная часть задолженности возникла за последние пять лет в связи с систематическим невыполнением прежним руководством договорных обязательств перед НЭК „Укрэнерго“, неуплатой налогов и невыполнением планов по уменьшению технологических потерь электроэнергии», — говорится в сообщении.
Основными кредиторами черкасского оператора системы распределения (ОСР) являются ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и ГП «Энергорынок».
Как отметил Яненко, все поступления на счета компании списываются в автоматическом режиме и направляются на погашение налоговых долгов прошлых периодов, что не позволяет ПАО платить налоги текущего периода, что, в свою очередь, влечет за собой новые штрафные санкции.
По состоянию на 1 июля 2024 года долг «Черкассыоблэнерго» перед госбюджетом, в частности, составляет 483 млн грн, 75% из которых — это штрафные санкции за долги прошлых периодов.
«За последние три года перерасход, связанный с покупкой э/э для компенсации технологических потерь, составил около 1,3 млрд грн. Превышение фактических объемов технологических потерь э/э над тарифными составило в среднем 23% в год. Причиной таких перерасходов стал бесконтрольный отпуск э/э потребителям области», — сообщил глава «Черкассыоблэнерго».
По его словам, компания борется за свое выживание и ищет пути выхода из сложного финансового положения, в котором находится.
По материалам:
Економічна Правда
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