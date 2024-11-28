Арестованные грузовые вагоны рф стали наиболее привлеченным парком Укрзализныци — Finance.ua
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Арестованные грузовые вагоны рф стали наиболее привлеченным парком Укрзализныци

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Укрзализныця использует российские цистерны и полувагоны, которые были арестованы после вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года, они являются наиболее привлеченным парком.
Об этом сообщает ЦТС.
По состоянию на 25 ноября 2024 года учитывается 18 191 грузовой вагон, из них 4436 вагонов-цистерн.
Эти вагоны, согласно постановлениям судов, переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). До завершения мер организации управления имуществом АРМА эти вагоны переданы на ответственное хранение филиалам «ЦТЛ» и «ЦТС «Лиски» АО «Укрзализныця» с правом коммерческого использования, пояснили в УЗ.
«Часть вагонного парка активно используется АО „Укрзализныця“ в перевозке грузов, наиболее задействованный парк — цистерны для перевозки нефтепродуктов, полувагоны», — отмечают в сообщении.
В то же время сообщается, что часть парка непригодна для коммерческого использования не только из-за технического состояния, но и из-за отсутствия документации на эксплуатацию вагонов и просроченных сроков ремонтов, уточнили в УЗ.
По материалам:
Економічна Правда
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