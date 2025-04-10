Арестованные активы генерала рф выставили на продажу на Prozorro (список) — Finance.ua
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Арестованные активы генерала рф выставили на продажу на Prozorro (список)

Фондовый рынок
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Арестованные активы генерала рф выставили на продажу на Prozorro (список)
Арестованные активы генерала рф выставили на продажу на Prozorro (список)
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на платформу Prozorro семь тендерных процедур для отбора управляющих арестованного имущества российского генерала Валерия Капашина.
Об этом говорится в сообщении на сайте АРМА.
В список попали все 11 оцененных активов общей стоимостью 679,2 млн грн, о которых АРМА сообщало ранее.
Выставленные на Прозорро активы включают:
— Ресторанно-гостиничный комплекс с земельным участком на площади Соборной, 2 (общая стоимость 254 млн грн)
— Общественное здание с подземным паркингом и земельным участком на ул. Комсомольской, 36 (общая стоимость 188,5 млн грн)
— Офисный центр с земельным участком на ул. Гоголя, 12 (общая стоимость 163,7 млн грн)
— Нежилое помещение банка на ул. Ватутина, 2 (стоимость 48,3 млн грн)
— Общественное здание (кафе) на ул. Черновола, 5А (стоимость 17,6 млн грн)
— Общественное здание с земельным участком на ул. Фрунзе, 2 (общая стоимость 237,7 млн грн)
— Квартира с местом в паркинге на ул. Котляревского, 10 (стоимость 10,4 млн грн)
Потенциальные управляющие могут подавать свои предложения через систему электронных закупок. Согласно процедуре, преимущество получат кандидаты, которые предложат выгодные условия управления для максимизации поступлений в государственный бюджет.
Напомним, оценка остальных активов Капашина, переданных в управление АРМА, продолжается. В общей сложности агентству передано более 50 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, около 1000 квадратных метров жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.
Управление арестованными активами российского генерала направлено на то, чтобы они работали на экономику и обороноспособность Украины.
По материалам:
Finance.ua
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