Арендные ставки в столичных бизнес-центрах снизились на 30% с начала года — Finance.ua

Арендные ставки в столичных бизнес-центрах снизились на 30% с начала года Сегодня 05:40 — Недвижимость

Арендные ставки в столичных бизнес-центрах снизились на 30% с начала года

Арендные ставки в столичных бизнес-центрах снизились на 30% с начала года.

Об этом сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, в январе 2022 года аренда в классе А составляла $28,1 кв. м/месяц, в классе В — $17,9, в классе С — $11,9. К началу декабря можно констатировать снижение ставок как минимум на 30%, особенно учитывая изменения курса гривны к доллару США.

Такое падение эксперт объяснил стремительным снижением спроса на офисные площади, прежде всего, со стороны международных компаний и ІТ-сегмента.

При этом 41,28% персонала опрошенных IT-компаний были эвакуированы либо за границу, либо переместились на запад Украины. Специалисты чаще всего оставляли Киев (сокращение с 45% до 29% общеукраинского количества IT-специалистов), Харьков (с 13% до 2%), Одессу (с 5% до 3%). Переезжали они во Львовскую (рост с 13% до 18%), Ивано-Франковскую или Закарпатскую области.

Олейник также обратил внимание на то, что целый ряд украинских IT-компаний полностью прекратил обслуживание российских клиентов или закрыл свои офисы в стране-агрессоре, что приводит к сокращению объема их доходов.

Он отметил, что вероятнее всего львиная доля сотрудников IT-сферы в ближайшее время уже не вернется в украинские офисы. Что касается международных компаний, то, по оценке Олейника, их количество к концу года сократится на 78%.

По прогнозам аналитиков компании UTG, до окончания войны в офисном сегменте на фоне низких операционных показателей у большинства компаний-арендаторов и существенной экономии ресурсов будет наблюдаться дальнейшее сокращение деловой активности.

Эксперт прогнозирует, что будут продолжаться переезды компаний в более доступные офисные центры или оптимизация расходов в сторону сокращения занимаемых площадей.

Кроме этого, некоторые крупнейшие украинские корпорации начнут переводить своих сотрудников из арендуемых помещений в собственную административную недвижимость, закрывая невостребованные представительские офисные помещения.

В целом эксперт прогнозирует дальнейшее снижение ставок. Учитывая непредсказуемость отключений электроэнергии, рост стоимости энергоносителей, удорожание коммунальных платежей, а с ними и эксплуатационных платежей, Олейник предвидит, что нагрузка на арендаторов продолжит увеличиваться, а ставки аренды в ближайшем будущем продолжат падать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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