AR/VR-гарнитура от Apple задерживается до второй половины 2023 года — Куо — Finance.ua
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AR/VR-гарнитура от Apple задерживается до второй половины 2023 года — Куо

Технологии&Авто
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AR/VR-гарнитура от Apple задерживается до второй половины 2023 года — Куо
AR/VR-гарнитура от Apple задерживается до второй половины 2023 года — Куо
Выход Apple на сцену гарнитур виртуальной/дополненной реальности — одна из тем, постоянно поднимающихся в технических кругах.
На этот раз аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщает об очередной отсрочке релиза.
Согласно его данным, компания переносит запуск на вторую половину 2023 года из-за неуказанных «проблем с программным обеспечением». Начало сбора компонентов для гарнитур условно запланировано на начало следующего года, но аналитик предполагает, что выход в продажу гаджета скорее всего «светит» во второй половине, даже если презентация состоится раньше.
Неплохим ивентом для этого может стать конференция для разработчиков WWDC 2023, где и гарнитуру можно продемонстрировать, и предоставить инструменты для девелоперов.
Ранее Куо рассказывал, что компания представляет AR/VR-устройство в январе с последующим запуском во второй половине года. Но теперь сомневается, ведь между презентацией и стартом продаж будет немалый промежуток времени.
Всем желающим получить такую гарнитуру следует приготовиться также к немалой сумме, в которую Apple оценит гаджет. К тому же не все смогут сразу такую приобрести, ведь ожидается, что первые партии будут значительно меньше прогнозируемого спроса на рынке.
По материалам:
mezha.media
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