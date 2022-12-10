AR/VR-гарнитура от Apple задерживается до второй половины 2023 года — Куо 10.12.2022, 00:08 — Технологии&Авто

AR/VR-гарнитура от Apple задерживается до второй половины 2023 года — Куо

Выход Apple на сцену гарнитур виртуальной/дополненной реальности — одна из тем, постоянно поднимающихся в технических кругах.

На этот раз аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщает об очередной отсрочке релиза.

Согласно его данным, компания переносит запуск на вторую половину 2023 года из-за неуказанных «проблем с программным обеспечением». Начало сбора компонентов для гарнитур условно запланировано на начало следующего года, но аналитик предполагает, что выход в продажу гаджета скорее всего «светит» во второй половине, даже если презентация состоится раньше.

Неплохим ивентом для этого может стать конференция для разработчиков WWDC 2023, где и гарнитуру можно продемонстрировать, и предоставить инструменты для девелоперов.

Ранее Куо рассказывал, что компания представляет AR/VR-устройство в январе с последующим запуском во второй половине года. Но теперь сомневается, ведь между презентацией и стартом продаж будет немалый промежуток времени.

Всем желающим получить такую гарнитуру следует приготовиться также к немалой сумме, в которую Apple оценит гаджет. К тому же не все смогут сразу такую приобрести, ведь ожидается, что первые партии будут значительно меньше прогнозируемого спроса на рынке.

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