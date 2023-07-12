Аптекам запретили указывать цены лекарств на рекламных вывесках — Finance.ua

Аптекам запретили указывать цены лекарств на рекламных вывесках Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Аптекам запретили указывать цены лекарств на рекламных вывесках

Кабинет Министров принял постановление о внесении изменений в Лицензионные условия оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, которым запретил аптекам указывать цены на рекламных вывесках.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«На вывеске и наружных рекламных конструкциях аптечного учреждения разрешается… указывать наименование лицензиата, аптечного учреждения и/или торговой марки, принадлежащей лицензиату на законных основаниях, при условии, что такое наименование не содержит указания относительно уровня или иного признака цен», — говорится в сообщении.

Также на вывесках запретили указывать информацию об особенностях обслуживания определенных социальных групп (например, пенсионеров) и другой информации, которая может вводить потребителя в заблуждение, в частности, сравнение с другими аптечными учреждениями.

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УБР По материалам:

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