Аптекам запретили указывать цены лекарств на рекламных вывесках — Finance.ua
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Аптекам запретили указывать цены лекарств на рекламных вывесках

Казна и Политика
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Аптекам запретили указывать цены лекарств на рекламных вывесках
Аптекам запретили указывать цены лекарств на рекламных вывесках
Кабинет Министров принял постановление о внесении изменений в Лицензионные условия оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, которым запретил аптекам указывать цены на рекламных вывесках.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«На вывеске и наружных рекламных конструкциях аптечного учреждения разрешается… указывать наименование лицензиата, аптечного учреждения и/или торговой марки, принадлежащей лицензиату на законных основаниях, при условии, что такое наименование не содержит указания относительно уровня или иного признака цен», — говорится в сообщении.
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Также на вывесках запретили указывать информацию об особенностях обслуживания определенных социальных групп (например, пенсионеров) и другой информации, которая может вводить потребителя в заблуждение, в частности, сравнение с другими аптечными учреждениями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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